Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Başkent Ankara'da feci kaza: Nallıhan ilçesindeki kazada 4 kişi öldü!

        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!

        Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:56 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başkent'te kaza, Ankara-İstanbul kara yolu Beypazarı Bozyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Ahmet Mayda yönetimindeki otomobil ile karşıdan gelen Mehmet Özsoy'un kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpışarak savruldu.

        İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hasan Ulus (74) ve Mehmet Özsoy'un (62) hayatını kaybettiğini belirlendi.

        4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Sabri Işık, Nuh Mayda, Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nallıhan ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

        2 YARALI KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Nuh Mayda ve Sabri Işık'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!