Otomobilin çarptığı scooterdaki iki kardeşten Soykan, hayatını kaybetti
İzmir'de bir otomobilin scootera çarptığı kazada 16 yaşındaki Soykan Sönmez yaşamını yitirdi. Olayda araçtaki bir kişi ile scooterdaki ağabey ise yaralandı. Otomobil sürücüsü de gözaltına alındı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobilin scootera çarpmasıyla ağır yaralanan kardeşlerden Soykan Sönmez (16) yaşamını yitirdi, ağabeyinin tedavisi ise devam ediyor.
DHA'nın haberine göre kaza, 4 Ocak saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İzmir Türk Koleji (İTK) 10'uncu sınıf öğrencisi Soykan Sönmez ve ağabeyi Göktuğ Güleç'in (23) bindiği scootera Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu yakınından M.E.Ö.'nün (20) kullandığı otomobil çarptı.
Kazada scooterdaki Soykan Sönmez ile annesinin ilk eşinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobil sürücüsünün yanındaki D.E. (20) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Soykan Sönmez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sönmez'in dün yakınlarına teslim edilen cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde toprağa verildi. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü M.E.Ö´yü gözaltına aldı.