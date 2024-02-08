Otomobilin çarptığı scooterdaki iki kardeşten Soykan, hayatını kaybetti İzmir'de bir otomobilin scootera çarptığı kazada 16 yaşındaki Soykan Sönmez yaşamını yitirdi. Olayda araçtaki bir kişi ile scooterdaki ağabey ise yaralandı. Otomobil sürücüsü de gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.02.2024 - 17:40 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:43 facebook

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