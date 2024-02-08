Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Bizim gündemimizde milletimizi hedefleri ve hayalleri ile buluşturmak var. Biz asrın felaketini yaşamış şehirlerimizi nasıl imar ve ihya ederiz buna kafa yoruyoruz. Biz, üzerimize salınan terör örgütlerinin başını ezme mücadelesini veriyoruz. Muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın derdinde değiliz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 15:21 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

        Title

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "11 ildeki deprem konutları sayısını 389 bine tamamlayacağız. Hedefimiz 2 ayda 75 bin konutun teslimini yapmak. Biz tutamadığımız sözü vermeyiz. Söz verdiğimiz zaman da onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Adıyaman'ın bize olan güvenini Allah'ın izniyle boşa çıkarmayacağız.

        "SEÇİM YENİLGİSİNİN FATURASINI BİR KİŞİYE KESTİLER"

        Adıyaman 6'lı masanın yalan siyasetine fırsat vermedi. Fırsatçıların oyununa gelmedi. Son 8 aya baktığımız zaman Adıyaman'ın nasıl doğru bir tercih yaptığını çok net görebiliyoruz. Altılı masa bir proje yapıydı. Yere göğe sığdıramadıkları zatın bugün adının anılmasına dahi tahammül edemiyorlar. Seçim yenilgisinin tüm faturasını bir kişiye kestiler. Bunun yanında kim varsa siyasetten diskalifiye ettiler. Ama CHP ve ortaklarının kavgasının sesi hiç kesilmedi. Her gün yeni bir Bizans oyununa şahit oluyoruz. Eskisi yenisi CHP yönteminin ülkenin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir derdi yoktur.

        "BİZ HİZMET ÜRETMENİN ESER BIRAKMANIN DERDİNDEYİZ"

        Bizim gündemimizde milletimizi hedefleri ve hayalleri ile buluşturmak var. Biz asrın felaketini yaşamış şehirlerimizi nasıl imar ve ihya ederiz buna kafa yoruyoruz. Biz, üzerimize salınan terör örgütlerinin başını ezme mücadelesini veriyoruz. Muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın derdinde değiliz. Hizmet üretmenin eser bırakmanın derdindeyiz.

        Belediyecilik konusunda AK Parti ve Cumhur İttifakı ile yarışabilecek hiçbir babayiğit yoktur. "

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den 14 kent için "sarı" alarmlı çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 14 kent için "sarı" alarmlı çığ uyarısı!
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Gençlere elektronik sigara uyarısı!
        Gençlere elektronik sigara uyarısı!
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Putin'in rakibine seçim engeli
        Putin'in rakibine seçim engeli
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!