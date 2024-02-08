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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURAN CİNAYET | Son dakika: Cezaevinden izinli çıktı! Eski eşini önce vurdu sonra bıçakladı!

        Cezaevinden izinli çıktı! Eski eşini önce vurdu sonra bıçakladı!

        Burdur'un Çavdır ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan 45 yaşındaki T.Y., eski karısı, iki çocuk annesi 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ı, av tüfeğiyle vurup bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından katil zanlısı olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.02.2024 - 13:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:48
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        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
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        Burdur'da, edinilen bilgiye göre kan donduran cinayet, sabah saatlerinde yaşandı. Şüpheli T.Y. (45), 14 Ocak 2023'te, boşandıkları eski eşi Özlem Şımarık'ın (28) Çavdır-Antalya kara yolundaki kaldığı otel odasına geldi.

        BOŞANDIĞI EŞİ OTELE GELDİ

        AA ve İHA'da yer alan habere göre; ilçede bulunan bir gece kulübünde çalışan Özlem Şımarık, Çavdır-Antalya'da kaldığı otele geldi. Şımarık ile boşandığı eşi T.Y., arasında tartışma başladı.

        ÖNCE VURDU SONRA BIÇAKLADI

        Tartışmanın ardından T.Y, av tüfeğiyle eski karısına ateş açtı. Daha sonra Şımarık'ı bıçaklayan T.Y. olay yerinden kaçtı.

        GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Olayda ağır yaralanan Özlem Şımarık, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekibince Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI KAÇTI

        Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

        Hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın 2 çocuk annesi olduğu, T.Y'nin ise "kasten yaralama suçundan" bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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