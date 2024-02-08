KIRIKKALE'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI
KIRIKKALE'de,iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Kaletepe Mahallesi, Zümrütkale Bulvarı'nda meydana geldi. A.Z.D. ve C.Y. ile M.V.Ö. ve D.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Z.D., C.Y. ve M.V.Ö. ile D.B., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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