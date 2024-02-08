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        KIRIKKALE'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 02:18 Güncelleme: 08.02.2024 - 02:18
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        KIRIKKALE'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI  
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        KIRIKKALE'de,iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Kaletepe Mahallesi, Zümrütkale Bulvarı'nda meydana geldi. A.Z.D. ve C.Y. ile M.V.Ö. ve D.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Z.D., C.Y. ve M.V.Ö. ile D.B., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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