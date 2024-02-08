Hafif ticari araç, rüzgar bariyerine çarptı; 1'i ağır 2 yaralı

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın rüzgar bariyerine çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kırıkkale-Çorum kara yolu Evliyalı köyü yakınlarında meydana geldi. M.D. yönetimindeki 34 BZG 704 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki rüzgar bariyerine çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki Ş.D. yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü M.D.'nin durumunun ağır olduğu, Ş.D.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.