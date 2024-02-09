Finlandiya'nın havayolu şirketi Finnair, kabindeki fazla yükleri daha rahat tespit edebilmek amacıyla tartışmalı bir karar aldı. Henüz sadece Helsinki Havalimanı'nda deneme aşamasındaki uygulamaya göre Finnair yolcuları da tıpkı bagajlar gibi tartılacak.

Finnair'in iletişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Päivyt Tallqvist CNN International'a yaptığı açıklamada, her şeyin anonim olduğunu ve ağırlığı yalnızca kapıdaki personelin gördüğünü söyledi. Tallqvist, denemenin Pazartesi günü başladığını ve Perşembe sabahı itibariyle 800 gönüllünün uygulamaya katıldığını belirterek, havayolunun 'gönüllü sayısı karşısında olumlu bir sürpriz' yaşadığını da sözlerine ekledi. REKLAM Tallqvist, havayolunun 'uçuşların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan uçak dengesi ve performans hesaplamaları amacıyla' yolcuların ortalama ağırlığı ve el bagajları hakkındaki verileri derlediğini başka bir amaçları olmadığını söyledi.