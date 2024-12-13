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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Felipe Melo: Galatasaray makası çok açtı! - Galatasaray Haberleri

        Felipe Melo: Galatasaray makası çok açtı!

        Galatasaray tarihinin efsane isimlerinden Felipe Melo, sarı-kırmızıların mevcut form grafiği, Fatih Terim ve Gabriel Sara hakkında HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 13.12.2024 - 18:22
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        Melo: Galatasaray makası çok açtı!
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        Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, HT Spor'a konuk oldu. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızıların mevcut form grafiği, Fatih Terim ve Gabriel Sara hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        İşte Melo'nun sözleri:

        - Galatasaray'ın şu anki kadrosunu ve performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Takımda bir oyuncuyla oynamak isteseniz kimi seçerdiniz?

        Galatasaray şu anda çok iyi işler çıkartıyor. Zaten son 2 yıldır şampiyon oluyor. Öte yandan Avrupa'da da önemli maçlara imza attılar. Belki kaybetmemiz gereken maçları kaybettik. Bunların başında Young Boys'u söyleyebiliriz. Ama mutlaka bu kaliteli kadroyla iyi işler yapacaktır. Türkiye'de zaten makas çok açıldı. Bence bir şampiyonluk daha gelecek. Bir oyuncuyu seçmem gerekirse Muslera'yı söyleyebilirim.

        Lucas Torreira ve Sara'ya inanılmaz saygı duyuyorum ve severek takip ediyor. Ama Selçuk ve benimle kıyaslanmaları doğru olmaz. Bence ben ve Selçuk onların idolü gibiyizdir.

        Sara, inanılmaz potansiyelli bir oyuncu. Galatasaray, geleceğinde ve tarihinde önemli imzalar atacak bir oyuncu. Türkiye'nin en çok kupa kazanan Brezilyalısı benim. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı ama umarım Sara beni geçer.

        Fatih Terim ile bir baba-oğulun yaşayabileceği her türlü şeyi yaşadık. Her zor durumda bana destek veren birisiydi. Hala konuştuğum ve görüştüğüm birisidir. Cezalandırması gerektiğinde cezalandırdı, sarılması gerektiğinde sarıldı.

        Güney Amerika'da ve Brezilya'da çok yetenekli kaleciler var. Fernando Muslera'dan sonra Corinthians'ta forma giyen Hugo Souza'yı önerebilirim.

        Jhon Arias'ın transferindeki son durumu bilmiyorum. Ama Arias, olarak çok üst seviye bir futbolcu.

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