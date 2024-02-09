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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü! - Teknoloji Haberleri

        Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü!

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Axiom-3 kapsülü ile ayrılışından 48 saat aradan sonra Dünya'ya dönüşü gerçekleşti. Gezeravcı'nın içerisinde bulunduğu kapsül Florida Daytona'ya iniş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:51
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        Gezeravcı Dünya'ya indi!
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        Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu tamamlandı. Space X'in Axiom-3 kapsülü ile 18 Ocak 2024'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden ve 14 günlük misyonuna başlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya planlanan dönüş tarihinden bir hafta gecikme ile döndü.

        28 BİN KM İLE ATMOSFERE GİRİŞ YAPTI

        Alper Gezeravcı'nın içerisinde bulunduğu Axiom-3 kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldıktan (ISS) 48 saat sonra ABD'nin Florida eyaletinin açıklarına, Daytona'da okyanusa iniş yaptı. Atmosfere 28 bin kilometrelik bir hızla giriş yapan AX-3'ün hızı birkaç yüz kilometreye kadar düştükten sonra ilk paraşütleri açılıyor, daha sonrasında hız daha da düştükten sonra ikinci paraşütler açıldı.

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        HÜCUM BOTLARLA ALINACAKLAR

        Beyaz olarak giden kapsül, atmosfere girişin etkisi ile yanmış bir görünüme sahip kahverengilikle geri döndü. Kurtarma gemisine 5 kilometre mesafede okyanus yüzeyinde batmadan duran kapsüle müdahale için soğuması bekleniyor. Daha sonrasında hücum botlarla yan kapaklar açılacak ve astronotlar içeriden alınacak ve helikopter ile Uluslararası Uzay Ajansı Merkezi'ne ulaşacaklar.

        ATMOSFERE GİRDİKLERİ ANDA YER ÇEKİMİNİ HİSSETTİLER

        AX-3 kapsülünün içerisindeki astronotlar Dünya atmosferine girdikleri andan itibaren yer çekimini hissetmeye başladılar. Bu da astronotlar üzerinde yaklaşık 4,5 G'lik yani kendi ağırlıklarının 4,5 katı bir kuvvetin binmesi anlamına geliyor.

        1 HAFTA GÖZETİMDE KALACAK

        Genel olarak uzay yolculukları sonrası astronotlar yaşanan vücut dengesi değişiminden dolayı kendi başlarına yürüyemeyecek durumda oluyorlar. Kapsülden kendi başlarına çıkmalarına izin vermiyorlar ve koluna girilerek yardımcı olunuyor. Doktorların yapacağı gözetimler sonrası, astronotların 1 hafta gözlem altında kalması bekleniyor.

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