Son dakika haberi Beşiktaş Ernest Muci'yi transfer etti!

Beşiktaş, Arnavut futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Muci, 17.20 sularında İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Statta taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarımla ve hocamızla tanışmak istiyorum. Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN BİR RÜYA"

Beşiktaş'ın kendisi için bir rüya olduğunu söyleyen Muci, "Çok mutluyum. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi benim için. Taraftarımızla, hocamızla, takımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu efsanevi kulübe gelmek benim için paha biçilemez." sözlerini sarf etti.

Hızlı bir transfer süreci olduğunu söyleyen Muci, "Hızlı bir transfer oldu. Maç oynadıktan sonra hızlıca gelişti benim adıma. Sabah Varşova'ya geçtim buraya gelebilmek için. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum." dedi.

"SANTOS ÇOK İSTEDİ"