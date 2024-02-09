Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!

Çağlayan Adliyesi polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre gerçekleşen silahlı saldırıda 1 sivil vatandaş hayatını kaybetmiş ve 3'ü polis 5 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili eylemin arkasındaki bağlantıları araştıran polis, zincirleme operasyonlarda şu ana kadar 96 şüpheliyi gözaltına alırken yeni detaylar da ortaya çıktı.

Buna göre etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin çantasından ve üzerlerinden 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, örgütsel içerikli bez parçaları, bere, siyah bant, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzenek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.