"BABALIK YAPMADI"

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in kendisine babalık yapmadığını, sevgi eksikliği içinde büyüdüğünü söylemişti. 28 yaşındaki Erbil, ayrıca küçükken babasının kendisini gezmeye çıkardığı zamanlarda yanına başka kadınları getirdiğini ifade etmişti.

Yasmin Erbil, ayrıca babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklamasıyla ilgili de; "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi de istemiyor" diyerek Gülseren Ceylan ile tanışmayı da istemediğini söylemişti.