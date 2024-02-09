Mehmet Ali Erbil ile çocukları arasındaki kırgınlık bitti
Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan nedeniyle kızı Yasmin ve oğlu Ali Sadi ile ters düşmüştü. Çocuklarıyla arasındaki buzları eriten Erbil, 67'nci yaşını Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil ile birlikte kutladı. Kutlamada Ceylan'ın olmaması dikkat çekti
Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan nedeniyle çocukarıyla ters düşmüştü. Çocukları, babalarının bu ilişkisini onaylamadı.
Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
"BABALIK YAPMADI"
Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in kendisine babalık yapmadığını, sevgi eksikliği içinde büyüdüğünü söylemişti. 28 yaşındaki Erbil, ayrıca küçükken babasının kendisini gezmeye çıkardığı zamanlarda yanına başka kadınları getirdiğini ifade etmişti.
Yasmin Erbil, ayrıca babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklamasıyla ilgili de; "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi de istemiyor" diyerek Gülseren Ceylan ile tanışmayı da istemediğini söylemişti.
OĞLUNU SEVGİLİSİYLE TANIŞTIRMIŞTI
Kızının bu açıklamasına bir hayli içerleyen Mehmet Ali Erbil, çocuklarına; "Sevgilim bir yana, siz bir yana" mesajı vermek için önce Gülseren Ceylan'ın Tuğba Coşkun ile olan evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi ile tanıştırdı.
BUZLAR ERİDİ
Ne var ki Yasmin Erbil ile Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'dan doğan Sezin Erbil Yazgan, Gülseren Ceylan ile tanışmadı.
Mehmet Ali Erbil, 67'nci yaş gününde çocuklarıyla arasındaki buzları eritme olanağı buldu.
Sezin Erbil Yazgan - Yasmin Erbil - Mehmet Ali Erbil - Ali Sadi Erbil
"İYİ Kİ VARSINIZ"
67'nci yaşını çocuklarıyla birlikte kutlayan Mehmet Ali Erbil; "Çocuklarımla doğum günümü kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum iyi ki varsınız" dedi.
Muhsine Şaşmaz Kamiloğlu - Mehmet Ali Erbil
ÜÇ ÇOCUK BABASI
Mehmet Ali Erbil, 1980'de Muhsine Şaşmaz Kamiloğlu ile nikâh masasına oturdu. Erbil, 1982'de kızı Sezin Erbil Yazgan dünyaya geldikten sonra Kamiloğlu ile boşandı.
1985'te ikinci kez evlenseler de bu evlilikleri de uzun sürmedi, aynı yıl içerisinde boşandılar.
Mehmet Ali Erbil - Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar
Mehmet Ali Erbil, 1989'da Nergis Kumbasar ile nikâh masasına oturdu. Kızları Yasmin Erbil'in dünyaya geldiği bu evlilik ise 1996'da sona erdi.
Ali Sadi Erbil - Mehmet Ali Erbil - Tuğba Coşkun
Mehmet Ali Erbil, ardından 2001 - 2003 arasında Sedef Altıntaş ile evlilik yaşadı. Erbil, son evliliğini ise 2005'te Tuğba Coşkun ile gerçekleştirdi. Ali Sadi'nin dünyaya geldiği bu evlilik ise 2011'de bitti.