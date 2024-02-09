2022 yılının ortasından beri Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sıkıntısı sıkça dile getiriliyor. Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere girebilmesinin anahtarı olan Schengen vizesi gittikçe artan bir kriz haline geldi.

Aracı kurumlarda randevu bulabilmek 'mucize' olarak nitelendirilebilecek seviyede. Durum öyle bir hal aldı ki çevrimiçi birçok platformda insanlar birbirlerine uygun gördükleri boşlukları anında haber vermeye başladı.

VİZE ÜCRETLERİNİN ARTMASI TALEBİ

Zor bulunan randevular, ret oranlarının artışı, kısa süreli verilen vizeler gündemden düşmezken, geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu 2024 yılında Schengen vizesi ücretinin artırılması için teklif sundu.

Teklif onaylanırsa Schengen başvuru ücreti yetişkinler için yüzde 12'lik artışla 80 Euro'dan 90 Euro'ya, çocuklar için ise 40 Euro'dan 45 Euro'ya yükselecek. Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Ermenistan, Makedonya, Moldova, Karadağ, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Gürcistan vatandaşları vize başvurusu için 35 Euro ödüyor.

Almanya ve İtalya'ya seyahat etmek isteyenler vize başvurularını iData üzerinden gerçekleştirmek zorunda. 9 Şubat sabahı İtalya vizesi için randevu almak istenildiğinde 29 Mart'a kadar randevuların açıldığı ve uygun yer olmadığı görülüyor. Aynı durum Almanya için de geçerli, orada da 15 Mart'a kadar randevular açılmış ve uygun randevu yok.

Türk medyasında da yaşanan vize çilesi sıkça gündeme geliyor, hatta son günlerde vize randevularının karaborsaya düştüğü iddiası da ortaya atıldı. Bu konuda kurumlardan resmi bir açıklama gelmeyince aracı kurumlara, ilgili büyükelçiliklere ve konsolosluklara iddiaları ve randevu sorunun ne zaman çözüleceğini sordum.

Almanya Büyükelçiliği ise, randevu alırken uzun bekleme süreleri olduğunu, bunun başvuru sahipleri üzerinde yarattığı yükün farkında olduklarını bildirdi. Açıklamada "Vize ofislerimiz her gün mümkün olan azami sayıda randevu tahsis etmektedir, ancak talep kapasiteyi çok aşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"SEYAHAT KÜLTÜREL KÖPRÜLER OLUŞTURUYOR"

İtalya Büyükelçiliği'nden Alice Testa, vize karmaşasına yönelik sorulara özenli bir şekilde yanıt verdi. Alice Testa, seyahat etmenin kültürel köprüler oluşturduğu, her vize ile bu köprünün inşasına katkıda bulunduklarını ifade etti ve bekleme sürelerini azaltmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Büyükelçilik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Seyahat etmek bir özgürlük biçimi. İş, turizm, kültürel alışveriş ve eğitim için çok önemli. Seyahat ettiğimizde köprüler kurarız çünkü sosyal hayatımızın her düzeyinde kültür alışverişini teşvik ederiz. Bu nedenle vize konusunu dikkatle ve hassasiyetle ele alıyoruz. Verilen her vizede bu köprülerin inşasına katkıda bulunduğumuzu biliyoruz.

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"İTALYA'DAN GELEN RET ORANI EN DÜŞÜKLER ARASINDA"

Sayıları artırmak ve bekleme süresini azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. 2023 yılı boyunca operasyonel kapasitemizi daha fazla vize başvurusu kabul edecek şekilde artırdık; aynı zamanda İtalyan kurumlarından gelen ret oranı da en düşükler arasında kaldı. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyoruz ve Roma'daki Bakanlığımızdan Türkiye'deki konsolosluk ofislerimizin personel sayısının daha da artırılmasını talep ettik ve bunu yaptık. Daha fazla personelimiz olduğu anda performansımızı artırabileceğiz.

Diğer birçok ülke gibi İtalya da vize başvurularını toplayabilecek aracı bir firmayı (iData) görevlendirdi. Ancak elbette onlar da ancak konsolosluk ofislerimizin günlük olarak üzerinde çalışabileceği sayıda randevu alabilir.

"TÜRK VATANDAŞLARININ VİZE TALEPLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTI"

Randevu alma sistemine gelince, konunun hassasiyeti nedeniyle bot ve benzeri dolandırıcılıkların önlenmesi için IT güvenlik sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca iDATA ile gerekli tüm güvenlik kontrollerini düzenli olarak yapıyor ve yakın koordinasyon içerisinde çalışıyoruz.

2023 yılında Türk vatandaşlarının vize talepleri sadece İtalya için değil, tüm AB üyesi ülkeler için önemli ölçüde arttı. Yoğun talep nedeniyle randevular ne yazık ki çok hızlı alınıyor ve pek çok kişinin boş kontenjan bulamadığı da bir gerçek. Bu durumun bilincinde olarak, İtalya olarak 2023 yılı boyunca vize ofislerimizin işleyebileceği başvuru sayısını artırmak amacıyla kadromuzu istikrarlı bir şekilde artırdık ve belirttiğim gibi kadromuzu daha da artırmayı planlıyoruz."

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Fransa, Hollanda, İsveç, Avusturya, Çekya gibi AB ülkelerinin vize işlemleriyle ilgilenen VFS Global'de de vize sıkıntısını yaşandığını görmek mümkün.

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Örneğin; Hollanda için vize randevusu almak istenildiğinde "Üzgünüz, şu an için uygun randevu bulunamamaktadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." ibaresi karşınıza çıkıyor. Bu yoğunluğa ilişkin sorularımı yönelttiğim VFS yetkilileri ise yanıt vermedi.

İSVEÇ'TE RANDEVU BEKLEME SÜRESİ 1-4 GÜN

Diğer yandan rahatlıkla randevu bulunan ülkelerden biri İsveç. İsveç için de VFS üzerinden başvuru yapılıyor ve genel olarak kontrol edildiğinde randevu bulabilmek mümkün. Bu konuya ilişkin İsveç İstanbul Başkonsolosluğu da randevu beklemek sürelerinin 1-4 gün arasında değiştiğini bildirdi.

Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sıkıntısına yönelik Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmalarının sürdüğü de biliniyor. AB yetkilileriyle her temasta bu konu gündeme geliyor ve AB yetkilileri sorunu çözmek için çalıştıklarını dile getiriyor. Ancak geldiğimiz noktada henüz bir çözüme kavuşulmuş değil.

*Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.