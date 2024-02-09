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        Haberler Ekonomi Para Finansal İstikrar Komitesi'nde ana gündem krediler oldu - Para Haberleri

        Finansal İstikrar Komitesi'nde ana gündem krediler oldu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeleri ve bu gelişmelerin finansal istikrara etkilerinin ele alındı. Bu konuda uygulanabilecek tedbirler tartışıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:33
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        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
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        Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün yapıldı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeleri ve bu gelişmelerin finansal istikrara etkilerinin ele alındığı bildirildi.

        Toplantıda bu konuda uygulanabilecek tedbirlerin de tartışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrarla uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir."

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