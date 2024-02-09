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        Kırıkkale'de 180 litre sahte etil alkol ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 180 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:23 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:23
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        Kırıkkale'de 180 litre sahte etil alkol ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 180 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2-8 Şubat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

        Aramalarda, 180 litre sahte etil alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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