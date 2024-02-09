Bir Avrupa ülkesinde daha grev: Yüzlerce sefer iptal

Renfe ve Adif'in İşçi Komisyonları Sendikası'na (CCOO) bağlı işçileri, 2016 yılında yürürlüğe giren geçici pozisyonlara yapılan iş alımlarının karşılanması için oluşturulan kategorilerin kaldırılması ve haftada 35 saat çalışma uygulamasına izin verilmesi talepleriyle gece yarısından itibaren 23 saatlik greve gitti.

Sendika ile Ulaştırma Bakanlığı arasında henüz anlaşma sağlanmaması nedeniyle yapılan grevden dolayı 310 tren seferi iptal edildi. Grev, Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerde hızlı tren seferleri dışında halkın günlük hayatta çok sık kullandığı banliyö seferlerini de etkiledi. REKLAM