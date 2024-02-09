Beşiktaş'tan son gün bombası: Ernest Muci...

Beşiktaş transferin son gününde bombayı patlatıyor. Siyah-beyazlılar, Legia Varşova'nın Arnavut 10 numarası Ernest Muci'nin transferini bitiriyor.

Oyuncu ile anlaşan, kulübü Legia ile yapılan görüşmelerde ise son aşamaya gelen siyah-beyazlılar, ufak pürüzlerin halledilmesinin ardından Muci'yi bugün İstanbul'a getirecek.

22 yaşındaki Arnavut futbolcu, 3 sezondur Polonya liginde oynuyor ve bu sezon 34 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.