Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.970,78 %0,23
        DOLAR 30,6843 %0,25
        EURO 33,0941 %0,15
        ALTIN 2.005,16 %0,28
        FAİZ 42,85 %0,14
        GÜMÜŞ GRAM 22,39 %0,75
        BITCOIN 46.476,00 %2,52
        GBP/TRY 38,7417 %0,16
        EUR/USD 1,0775 %-0,03
        BRENT 81,79 %0,20
        ÇEYREK ALTIN 3.278,57 %0,28
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa 9 bin puanı gördü - Borsa Haberleri

        Borsa 9 bin puanı gördü

        Borsa açılışın hemen ardından 9 bin puanı aştı. BIST 100 endeksi 9 bin 7 puana kadar yükseldi. BIST 100, 2024 başında beri yüzde 18 yükseliş yaşadı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.02.2024 - 10:33 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa 9 bin puanı gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi tüm zamanları en yüksek seviyesini görerek 9 bin puana ulaştı.

        Güne yüzde 0,48 yükselişle rekor seviye olan 8.993,12 puandan başlayan endeks, daha sonra 9 bin 7 puana kadar yükseldi.

        BIST 100, 5 günde yüzde 3,27, son 1 ayda yüzde 16,37, 2024 genelinde ise yüzde 18 yükseldi.

        YABANCI ALIMLARI ARTTI

        Borsa İstanbul her gün rekorlarını ilerletirken yabancı yatırımcı da alımlarını sürdürüyor. TCMB'nin dün açıkladığı verilere göre yabancı yatırımcılar 2 Şubat haftasında net 132.8 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımcı 1 ayda 498.4 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

        REKLAM

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.

        Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısını TCMB Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte gerçekleştirdi. Karahan, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

        2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

        Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) enflasyon muhasebesi uygulamasına yönelik düzenlemeler yaptı. Düzenlemeyle 9 aylık bilançolarla halka açılacak şirketler için 15 gün ek süre verildi. Kurul, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına da onay verdiğini bildirdi.

        Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.140 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Türk Kardiyoloji Derneği uyardı: Sigara bir hastalık
        Türk Kardiyoloji Derneği uyardı: Sigara bir hastalık
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        TMSF'den araç alacaklara uyarı
        TMSF'den araç alacaklara uyarı
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her maç kahraman lazım"
        "Her maç kahraman lazım"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!