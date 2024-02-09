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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sola Sacha Boey formülü: Derrick Köhn | Galatasaray sol bekine geç de olsa kavuştu! Derrick Köhn - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray sol bekine geç de olsa kavuştu: Derrick Köhn

        Yıllardır sol bekteki arayışlarına nokta koyamayan ve iki sezonda bu bölgede 10 farklı oyuncu kullanan Galatasaray, Derrick Köhn'ü renklerine bağladı. Kasım ayından beri transfer için çalışmalar yürüten sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki sol beke gecikmeli de olsa kavuştu. Atletik özellikleri ve Galatasaray maaş ortalamasının çok altındaki yıllık ücretiyle Sacha Boey transferine benzetilen Köhn'ün lisansı çıkarıldı; Avrupa maçlarında ise forma giyemeyecek

        Giriş: 09.02.2024 - 10:09 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:10
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        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
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        Bu sezon 24. şampiyonluğuna ulaşmayı hedef alan Galatasaray, sol beke Derrick Köhn'ü transfer etti. Alman ekibi Hannover 96'dan 3 milyon 350 bin Euro ve şartlara bağlı 300 bin Euro'luk bonuslar karşılığında renklere bağlanan 25 yaşındaki futbolcu ise bu sezonun kalanında 300 bin Euro alacak.

        MALİYETİ VE FİZİĞİ BOEY'U HATIRLATTI

        Galatasaray'ın Derrick Köhn transferi akıllara Sacha Boey transferini de getirdi. Hem yıllık ücretinin düşük olması hem de Almanya'nın bir alt liginden gelmesi Sacha Boey benzetmeleri yapılırken oyuncunun fiziksel özellikleri de Bayern Münih'in yolunu tutan Fransız yıldızı anımsatıyor.

        Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya transfer edilen Boey, 450 bin Euro civarında bir yıllık ücret alıyordu. Köhn de 2024-2025 sezonu için 450 bin Euro ve 2025-2026 sezonu için de 500 bin Euro sezonluk ücret kazanacak.

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        ÖN BÖLGEDE ETKİLİ!

        Derrick Köhn'ün Hannover 96'daki istatistikleri de daha sahaya çıkmadan Galatasaraylıların ilgisini çekti. Maç başına 3.1 başarılı, 3.9 toplam dripling ortalaması yakalayan Alman oyuncu, rakip bölgede sahipsiz top kazanma ve ofansif ikili mücadeleye girme istatistiklerinde de Bundesliga 2'nin lideriydi.

        Sert ve etkili şutlarıyla tanınan 25 yaşındaki sol bek, Hannover 96 formasını 56 maçta terletirken attığı 8 golün yanı sıra 12 asist kaydetti.

        FORMAYI GİYMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

        Köhn ayağının tozuyla yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını belirtti.

        Galatasaray’ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bildiğinin altını çizen Köhn, "Böyle büyük bir kulübe imza atmak benim için çok büyük ve özel bir şey. Bir an önce sahaya girmeye, taraftarımızla buluşmaya ve kulüp için her şeyimi vermeye sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarım, dostlarım ve ailemle transferi istişare ettik. Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Burada olmak gurur verici. Bu formayı giymek benim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

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