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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de! - Fenerbahçe Haberleri

        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe, eski santrforu Serdar Dursun ve kulübü VavaCars Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:27
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        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
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        Fatih Karagümrük'ün golcü oyuncusu Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

        Sezon başında Fatih Karagümrük'e gönderilen Serdar Dursun, Umut Nayir'in ayrılmasının ardından yerli forvet takviyesi konusunda en önemli aday haline gelmişti. Oyuncuyla el sıkışan yönetim, Karagümrük'le de her konuda anlaştı.

        Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonun başında Alman ekibi Darmstadt 98'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki forvet, sarı lacivertli formayı 64 maçta giydi.

        Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 9 asistlik katkı yaptı. Serdar dursun Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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