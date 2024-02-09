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        Kırıkkale'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:17 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:33
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        Kırıkkale'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
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        Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu M.F.H'yi (35), kent merkezinde ikametine düzenlenen operasyonda yakaladı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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