Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyir halindeki 2 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Sarıot köyünden ilçe merkezine doğru giden Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (24) bulunduğu motosiklete ana yola yaklaştıklarında av tüfeğiyle ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Şakir Aydın'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Tayfun Avcı da kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Önleme Timi (JASAT) tarafından olay yeri ve çevre köylerde yapılan araştırmalar sonucunda, katil zanlıları A.G. ve C.Ö. gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi.