Fenerbahçe, Serdar Dursun'u resmen açıkladı!
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen eski oyuncusu Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiraladı
Fenerbahçe, Serdar Dursun'un kiralık transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır.
Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz." denildi.
Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonun başında Alman ekibi Darmstadt 98'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki forvet, sarı lacivertli formayı 64 maçta giydi. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 9 asistlik katkı yaptı. Serdar dursun Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.