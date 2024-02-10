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        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Kırıkkale'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı:

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Milliyetçi, kalkınmacı ve demokrat bir siyasi partiyiz. Ülkemizde mezhep ve hiçbir etnik ayrım gözetmeden, kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 18:05 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:41
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        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Kırıkkale'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı:
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        İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Milliyetçi, kalkınmacı ve demokrat bir siyasi partiyiz. Ülkemizde mezhep ve hiçbir etnik ayrım gözetmeden, kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağız." dedi.

        Zorlu, partisinin Kırıkkale Belediye Başkan adayı Yavuz Kuzucu'nun seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, mevcut siyasi iktidarın Türkiye'yi getirdiği tablonun, insanların hayat standartları ve yaşam kalitesinde net şekilde görüldüğünü ifade etti.

        Kırıkkale'de yaklaşık 20 yıldır siyasi iktidarın belediyesine destek verildiğini aktaran Zorlu, şunları kaydetti:

        "Hepsine saygı duyuyoruz. 31 Mart, bu siyasi iktidara ve yaşadığımız keşmekeşe cevap vermek için çok büyük tarihi fırsattır. Bize büyük saldırılar, iftiralar oldu. Son olarak afişlerimizi, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bazı belediyeler yayınlayamadı. 14 Mayıs seçimlerinde çok ağır ithamlarda bulundular. Sizlere bizi şikayet ettiler, kara propagandayla terör örgütü ve onun yandaşlarıyla İYİ Parti'mizi ilişkilendirme çabasına girdiler. Milliyetçi, kalkınmacı ve demokrat bir siyasi partiyiz. Ülkemizde mezhep ve hiçbir etnik ayrım gözetmeden, kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağız."

        Belediye Başkan adayı Yavuz Kuzucu'nun da konuşma yaptığı programda, seçim koordinasyon merkezi açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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