Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.045,97 %1,07
        DOLAR 30,6875 %0,26
        EURO 33,1062 %0,18
        ALTIN 1.997,32 %-0,12
        FAİZ 42,79 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,32 %0,41
        BITCOIN 47.133,00 %-0,87
        GBP/TRY 38,7619 %0,22
        EUR/USD 1,0786 %0,08
        BRENT 82,19 %0,69
        ÇEYREK ALTIN 3.265,62 %-0,12
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede

        Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:36 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin nüfusu hızla yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfus, 2023'te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Geçen yıl yaşlı nüfusunun 3 milyon 880 bin 356'sının erkek, 4 milyon 842 bin 450'sinin kadın olduğu görüldü.

        Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935'te yüzde 3,9, 1950 yılında yüzde 3,3, 1970 yılında yüzde 4,4, 2000 yılında yüzde 5,7 olarak hesaplandı. Söz oran, 2010 yılında yüzde 7,2'ye çıkarken bu tarihten itibaren de yükselişini sürdürdü. 2020'de yüzde 9,5 seviyesine yükselen bu oran, geçen yıl yüzde 10,2'ye çıktı ve böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.

        REKLAM

        Yaşlı nüfus açısından iller kıyaslandığında geçen yıl İstanbul, 1 milyon 238 bin 899 kişi ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki yaşlı nüfusun 707 bin 114'ünü kadınlar, 531 bin 785'ini erkekler oluşturdu. Bu ili, 576 bin 209 yaşlıyla Ankara, 573 bin 856 kişiyle de İzmir izledi.

        Yaşlı nüfusun en az olduğu iller ise 10 bin 365 ile Bayburt, 11 bin 564 ile Hakkari ve 12 bin 341 ile Kilis olarak kayıtlara geçti.

        İstanbul'un yaşlı nüfusu, diğer illerin toplam nüfusları ile karşılaştırıldığında birçok ili geride bıraktı. İstanbul'un yaşlı nüfusu, aralarında Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya, Tekirdağ ve Aydın'ın da bulunduğu 65 ilin genel nüfusunu geride bıraktığı görüldü.

        ORTANCA YAŞ DA YÜKSELİYOR

        Yenidoğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını gösteren "ortanca yaş" 2013'te 30,4 iken, geçen yıl 34'e yükseldi. Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu görüldü. Bu ili, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il olurken, ortanca yaşın Şırnak'ta 22,7, Ağrı'da 24 olduğu belirlendi.

        65+ nüfusun toplam nüfus içindeki oranı (1935-2023) şöyle:

        Yıl Toplam Erkek Kadın Toplam (%)
        1935 628.041 278.846 349.195 3,9
        1940 629.859 271.421 358.438 3,5
        1945 626.543 256.683 369.860 3,3
        1950 690.662 272.760 417.902 3,3
        1955 822.408 320.704 501.704 3,4
        1960 978.732 388.087 590.645 3,5
        1965 1.242.525 530.004 712.521 4
        1970 1.565.696 707.807 857.889 4,4
        1975 1.853.251 850.652 1.002.599 4,6
        1980 2.113.247 955.360 1.157.887 4,7
        1985 2.125.908 955.042 1.170.866 4,2
        1990 2.417.363 1.091.142 1.326.221 4,3
        2000 3.858.949 1.749.563 2.109.386 5,7
        2007 5.000.175 2.150.103 2.850.072 7,1
        2008 4.893.423 2.139.481 2.753.942 6,8
        2009 5.083.414 2.222.764 2.860.650 7
        2010 5.327.736 2.331.029 2.996.707 7,2
        2011 5.490.715 2.397.925 3.092.790 7,3
        2012 5.682.003 2.473.913 3.208.090 7,5
        2013 5.891.694 2.561.074 3.330.620 7,7
        2014 6.192.962 2.699.423 3.493.539 8
        2015 6.495.239 2.843.442 3.651.797 8,2
        2016 6.651.503 2.919.392 3.732.111 8,3
        2017 6.895.385 3.033.433 3.861.952 8,5
        2018 7.186.204 3.170.132 4.016.072 8,8
        2019 7.550.727 3.337.260 4.213.467 9,1
        2020 7.953.555 3.513.892 4.439.663 9,5
        2021 8.245.124 3.654.709 4.590.415 9,7
        2022 8.451.669 3.750.248 4.701.421 9,9
        2023 8.722.806 3.880.356 4.842.450 10,2
        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Üçkaya Gölü dondu!
        Üçkaya Gölü dondu!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro