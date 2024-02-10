Hamburg-Hannover maçında ilginç anlar! Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
Almanya 2. Bundesliga'da oynanan Hamburg-Hannover maçına, taraftarların ilginç protestosu damga vurdu. Mücadelede kale direklerine bisiklet kilidi bağlanırken, karşılaşma uzun süre oynanamadı.
Almanya 2. Ligi'nde (2. Bundesliga) oynanan Hamburg-Hannover 96 maçında eşine az rastlanır bir olay yaşandı.
Mücadele, taraftarların protestosu nedeniyle uzun süre dururken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Hannover'in 3-1 önde kapattığı ilk yarının ardından sahaya birçok yabancı madde atılırken, kale direklerine ise bisiklet kilidi bağlandı.
Hannover taraftarları, karşılaşmanın ilerleyen saatlerinde tribünlere kulüp başkanı Martin Kind'i hedef alan pankartlar astı. Hannoverli oyuncular ve teknik ekibin çabasına rağmen pankart kaldırılmayınca, maçın hakemi oyuncuları soyunma odasına gönderdi.
Uzun süren uğraşların ardından karşılaşma, oyunun durduğu 59. dakikadan itibaren devam ederken, Hannover, 90+8. dakikada Sebastian Ernst'in golüyle maçtan 4-3 galip ayrıldı.