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        Kırıkkale'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 332 sentetik hap ve 35 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 09:22 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:25
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        Kırıkkale'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 332 sentetik hap ve 35 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Ekipler, araçtaki yolculardan A.E'nin üst aramasında 332 sentetik hap ve 35 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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