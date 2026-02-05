Habertürk
Habertürk
        Kırıkkale'de marketlerde gıda denetimi yapıldı

        Kırıkkale'de marketlerde gıda denetimi yapıldı

        Kırıkkale'de, Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince marketlerde gıda ürünlerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 14:17 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:17
        Kırıkkale'de marketlerde gıda denetimi yapıldı
        Valilik koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde, haksız fiyat artışı, fiyat etiketi, gıda güvenliği, ürünlerin son tüketim tarihleri ile mevzuata aykırı uygulamalar incelendi.

        Tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulandı.

        Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Mehmet Demir, yoğun ve etkin denetimlerin, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve mevzuata uygun gıda ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla devam edeceğini belirtti.

        Demir, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve piyasa düzeninin korunması için gerekli tüm hassasiyeti gösterdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

