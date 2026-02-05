Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        Balışeyh Belediye Başkanı Şen ile korumasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol'u tabancayla öldüren, 4 kişiyi de "kasten öldürmeye teşebbüs"ten yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 44 yıl hapis ile 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:49 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balışeyh Belediye Başkanı Şen ile korumasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol'u tabancayla öldüren, 4 kişiyi de "kasten öldürmeye teşebbüs"ten yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 44 yıl hapis ile 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.Ç.Ş, taraf avukatları, maktul Şen ve Çelikkol'un yakınları katıldı.

        Duruşmada son sözü sorulan sanık E.Ç.Ş, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.

        Taraf avukatlarının savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanığa, Başkan Hilmi Şen'e yönelik "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mikayil Çelikkol'a yönelik ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

        Sanığa, ayrıca silahla yaralanan Ömer Şengül ve Koray Kaya ile olay sırasında bölgede bulunan ve kaçan Kubilay Şen ile Ümüt Kaplan'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 43 yıl, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezası veren heyet, olay sırasında panikleyip düşerek yaralanan Özgür Akyel yönünden ise sanığın beraatine hükmetti.

        - Olay

        E.Ç.Ş, 4 Kasım 2024'te Balışeyh ilçesindeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki Özgür Akyel de panikleyip düşerek yaralanmıştı. Olay esnasında bölgede bulunan Kubilay Şen ile Ümüt Kaplan da kaçarak uzaklaşmıştı.

        Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şen ve koruması Çelikkol, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Şen'in akrabası E.Ç.Ş. tutuklanmıştı.

        31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Şen, 2024 Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık hakkında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!

        Benzer Haberler

        Market dolabı bomba gibi patladı: Korku dolu anlar güvenlik kamerasında
        Market dolabı bomba gibi patladı: Korku dolu anlar güvenlik kamerasında
        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Tek katlı müstakil ev alevlere teslim oldu: 1 ağır yaralı
        Tek katlı müstakil ev alevlere teslim oldu: 1 ağır yaralı
        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı
        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı
        6 Şubat depremlerinde hayatları değişti: 15 saniye farkla kurtulan çiğköfte...
        6 Şubat depremlerinde hayatları değişti: 15 saniye farkla kurtulan çiğköfte...
        Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
        Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı