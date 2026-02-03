Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı

        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında ağır yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:30
        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı
        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında ağır yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Gündoğdu Mahallesi'nde Doğan Koç’a (37) ait tek katlı müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı.

        İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan ve durumu ağır olan Koç, hastaneye kaldırıldı.


        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.






