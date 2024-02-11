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        Dereye düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

        KIRIKKALE'dedemir korkuluklara çarparak dereye düşen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü F.U.Y., yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:00
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        Dereye düşen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        KIRIKKALE'dedemir korkuluklara çarparak dereye düşen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü F.U.Y., yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu belirtilen F.U.Y., idaresindeki plakasız motosiklet, Çoruhözü Deresi'nin çevresindeki demir korkuluklara çarptı. Motosikletten savrulan sürücü, 5 metre yükseklikten dereye düşüp, yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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