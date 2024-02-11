Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Otomobil devrildi; sürücü Veli Eren hayatını kaybetti

        KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, virajı dönerken kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü Veli Eren Açıkgöz (22) hayatını kaybetti. Kaza anı, kamera görüntülerine yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil devrildi; sürücü Veli Eren hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, virajı dönerken kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü Veli Eren Açıkgöz (22) hayatını kaybetti. Kaza anı, kamera görüntülerine yansıdı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Veli Eren Açıkgöz'ün kontrolünü kaybettiği 71 AN 227 plakalı otomobili, virajı dönerken kaldırıma çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan Açıkgöz,  ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Açıkgöz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Borsa İstanbul 2024'te zirveye yerleşti
        Borsa İstanbul 2024'te zirveye yerleşti
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
        Kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
        Türkiye'ye F-16 satışında Kongre eşiği aşıldı
        Türkiye'ye F-16 satışında Kongre eşiği aşıldı
        Anne ve iki çocuğunu öldürüp evi havaya uçurmaya çalıştı!
        Anne ve iki çocuğunu öldürüp evi havaya uçurmaya çalıştı!
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de dereye düşen motosiklet sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de dereye düşen motosiklet sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de gümrük kaçağı 51 telefon ele geçirildi
        Kırıkkale'de gümrük kaçağı 51 telefon ele geçirildi
        Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Kırıkkale'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Kırıkkale'de seçim koordinasyon merkezi açılışına...
        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Kırıkkale'de seçim koordinasyon merkezi açılışına...
        AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Kırıkkale'de belediye başkan adayları tanıt...
        AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Kırıkkale'de belediye başkan adayları tanıt...