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        Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 21:43 Güncelleme: 11.02.2024 - 21:51
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        Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ayhan Ö. idaresindeki GG 966 LG yabacı plakalı tır, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Bağdat Köprüsü'nde Murat A'nın kullandığı 06 DSV 243 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, demir bariyerlerin üzerinde asılı kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü ile yanındaki Samet A. ve tır sürücü yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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