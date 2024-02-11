Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ayhan Ö. idaresindeki GG 966 LG yabacı plakalı tır, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Bağdat Köprüsü'nde Murat A'nın kullandığı 06 DSV 243 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, demir bariyerlerin üzerinde asılı kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü ile yanındaki Samet A. ve tır sürücü yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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