        Haberleri

        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kırıkkale'de yapılacak konutların kurası çekildi

        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kırıkkale'de inşa edilecek 1736 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:54 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:54
        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kırıkkale'de yapılacak konutların kurası çekildi
        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kırıkkale'de inşa edilecek 1736 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

        İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, törende yaptığı konuşmada, bugün sanayinin kalbi, çalışkanlığın ve üretkenliğin şehri Kırıkkale'de bulunduklarını söyledi.

        "Ev Sahibi Türkiye" vizyonuyla başlattıkları dev projenin bir parçası olarak "500 Bin Sosyal Konut" seferberliği kapsamındaki hak sahiplerini bugün noter huzurunda belirleyeceklerini dile getiren Demiralp, şöyle konuştu:

        "Şimdiden yeni yuvalarına kavuşacak hak sahiplerimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un gayretleriyle bu kadim şehre yakışır yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşümle güvenli yuvalar inşa ederken, altyapıdan millet bahçelerine, yollardan köprülere kadar birçok eseri Kırıkkale'ye kazandırmaya devam edeceğiz. Kısa sürede asrın felaketinin ardından rekor bir işe imza atarak 455 bin konutumuzu afetzete vatandaşlarımıza teslim ettik."

        Bugün burada 1736 konutun kura çekiminin yapılacağını ve Kırıkkale'den 10 bin 611 başvurunun yapıldığını dile getiren Demiralp, yaklaşık 25 yılda 1 milyon 757 bin konut, 66 bin 850 sosyal donatı alanlarıyla yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşa yeni yuvalar ve yerler yaptıklarını vurguladı.

        Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de insanların umutlarının yeşerdiği, gözlerinin içerisinde "inşallah bize çıkar" derken gördükleri umudun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Bu umudun yaklaşık 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda devam ettiğini ifade eden Sarıibrahim, "Umut ediyorum ki Kırıkkale'mizde, kura çekiminin ardından bu umudun daha da yeşerdiği ve daha güzel günleri birlikte yaşayacağız." dedi.

        TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği "500 Bin Sosyal Konut" kampanyası kapsamında, Kırıkkale'de yeni konutlar kazandıracaklarını kaydetti.

        Programda, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ile MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından edilen duayla başlanan kura çekimiyle 1736 hak sahibi belirlendi.

