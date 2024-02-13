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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de köpek besleme kavgasında 3 komşusunu öldürmüştü: Dava sil baştan! - Son dakika haberi

        Köpek besleme kavgasında 3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!

        İzmir'de köpek besleme kavgasında komşuları Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'yü vahşice öldüren Ali İhsan Kılıç ile tutuksuz yargılanan ağabeyi istinaf mahkemesinin verdiği kararla tekrar yargılanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:21
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        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
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        İzmir'in Bayraklı ilçesinde komşuları Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Ali İhsan Kılıç'a 2'si ağırlaştırılmış 3 müebbet ve 6,5 yıl, tutuksuz yargılanan ağabeyi M. Kılıç'a ise farklı suçlardan verilen 31 yıl 3 ay hapis cezası, tarafların avukatları ve savcının itirazı üzerine istinaf mahkemesine taşındı. Mahkeme, talepleri değerlendirerek davanın tekrar görülmesine karar verdi.

        DHA'nın haberine göre olay, 10 Haziran 2022'de meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile sokak köpeği besleme ve arsa meseleleri nedeniyle husumetli olduğu Yahya Köşek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'ye ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralı da kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi M. Kılıç, tutuklandı.

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        AYRI AYRI 3'ER KEZ MÜEBBET TALEBİ

        Hazırlanan iddianamede, Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', M. Kılıç için ise 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan ayrı ayrı 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar hakkında 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darp ederek yaralayan ağabeyi M. Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Filiz Topaloğlu hakkında M. Kılıç'ı 'kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ise mevcut dosya ile birleştirildi.

        ESAS HAKKINDA MÜTALAA AÇIKLANDI

        İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, Ali İhsan Kılıç hakkında, 'kadına karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan 2 kez, 'kasten öldürme' suçundan müebbet istedi; 'silahla kasten yaralama' suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Savcı, yardım ettiği gerekçesiyle M. Kılıç hakkında da aynı cezaları talep etti. Hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açılan Filiz Topaloğlu'nun ise beraati istendi.

        SON SÖZLERİ BERAAT OLDU

        Sanıklar, geçen yıl 6 Aralık'ta karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Ali İhsan Kılıç "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Başıma sopayla vurdular; davacıyım. Başıma darbe aldıktan sonra şuurumu kaybettim" dedi. Diğer sanık M. Kılıç da beraatini talep ederek, "Olay günü sese çıktım. 'Ne oluyor?' dedim. Beni düşürdüler. Olay yerinde param da kayboldu. Kavgayla, dövüşle alakam yok. Önceden ne yaşandığını da bilmem. Yahya benim kardeşim. Hiçbir sorunum yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçlu değilim. Ailem darmadağın, çok hastayım" ifadelerini kullandı.

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        Sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep ederken, mağdur avukatları ise sanıklar için en ağır cezanın verilmesini istedi. Müştekiler Rıdvan Güçlü ve Filiz Topaloğlu ise M. Kılıç ise sanıkların en ağır cezayı almaları talebinde bulundu. Son sözü sorulan sanıklardan Ali İhsan Kılıç, "Yolumda gidiyordum. İnsan pisliği attılar, tükürdüler. Filiz Topaloğlu başıma vurdu. Korktum, havaya ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Kardeşimin hiçbir suçu yok" dedi. Mehmet K. ise suçsuz olduğunu yineledi.

        İNDİRİM UYGULANMADI

        Savunmaların ardından kararını açıklamayan mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç'ı Yahya Köşek'e yönelik 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik 'kadını kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ali İhsan Kılıç'a, Filiz Topaloğlu'nun yönelik 'silahlı tehdit'ten 4 yıl, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 2,5 yıl hapis cezası verildi.

        Diğer tutuksuz sanık M. Kılıç ise Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik 'kadını kasten öldürmeye yardım' suçundan ayrı ayrı 15'er yıl ve Filiz Topaloğlu'na yönelik 'silahlı kasten yaralama' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık M. Kılıç, Yahya Köşek'in öldürülmesine iştirak suçundan ise istenen cezadan ise beraat etti. Mahkeme heyeti, her iki sanığa da indirim uygulamadı. Müşteki-sanık Filiz Topaloğlu'nun ise beraatine hükmetti.

        KARAR İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞINDI

        Savcı, sanık M. Kılıç'a verilen beraat kararına itiraz edip kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Ayrıca sanıkların avukatları cezaların fazla, ölenlerin yakınlarının avukatları ise cezanın az olduğunu gerekçesiyle kararı istinaf mahkemesine götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, gelen talepleri değerlendirerek davanın tekrar görülmesine hükmetti.

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        #son dakika
        #Yahya Köşek
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        #Ali İhsan Kılıç

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