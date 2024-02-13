İzmir'in Bayraklı ilçesinde komşuları Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Ali İhsan Kılıç'a 2'si ağırlaştırılmış 3 müebbet ve 6,5 yıl, tutuksuz yargılanan ağabeyi M. Kılıç'a ise farklı suçlardan verilen 31 yıl 3 ay hapis cezası, tarafların avukatları ve savcının itirazı üzerine istinaf mahkemesine taşındı. Mahkeme, talepleri değerlendirerek davanın tekrar görülmesine karar verdi.

DHA'nın haberine göre olay, 10 Haziran 2022'de meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile sokak köpeği besleme ve arsa meseleleri nedeniyle husumetli olduğu Yahya Köşek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'ye ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralı da kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi M. Kılıç, tutuklandı.

REKLAM AYRI AYRI 3'ER KEZ MÜEBBET TALEBİ Hazırlanan iddianamede, Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', M. Kılıç için ise 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan ayrı ayrı 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar hakkında 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darp ederek yaralayan ağabeyi M. Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Filiz Topaloğlu hakkında M. Kılıç'ı 'kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ise mevcut dosya ile birleştirildi. ESAS HAKKINDA MÜTALAA AÇIKLANDI İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, Ali İhsan Kılıç hakkında, 'kadına karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan 2 kez, 'kasten öldürme' suçundan müebbet istedi; 'silahla kasten yaralama' suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Savcı, yardım ettiği gerekçesiyle M. Kılıç hakkında da aynı cezaları talep etti. Hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açılan Filiz Topaloğlu'nun ise beraati istendi.

SON SÖZLERİ BERAAT OLDU Sanıklar, geçen yıl 6 Aralık'ta karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Ali İhsan Kılıç "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Başıma sopayla vurdular; davacıyım. Başıma darbe aldıktan sonra şuurumu kaybettim" dedi. Diğer sanık M. Kılıç da beraatini talep ederek, "Olay günü sese çıktım. 'Ne oluyor?' dedim. Beni düşürdüler. Olay yerinde param da kayboldu. Kavgayla, dövüşle alakam yok. Önceden ne yaşandığını da bilmem. Yahya benim kardeşim. Hiçbir sorunum yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçlu değilim. Ailem darmadağın, çok hastayım" ifadelerini kullandı.

REKLAM Sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep ederken, mağdur avukatları ise sanıklar için en ağır cezanın verilmesini istedi. Müştekiler Rıdvan Güçlü ve Filiz Topaloğlu ise M. Kılıç ise sanıkların en ağır cezayı almaları talebinde bulundu. Son sözü sorulan sanıklardan Ali İhsan Kılıç, "Yolumda gidiyordum. İnsan pisliği attılar, tükürdüler. Filiz Topaloğlu başıma vurdu. Korktum, havaya ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Kardeşimin hiçbir suçu yok" dedi. Mehmet K. ise suçsuz olduğunu yineledi.