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        Haberler Dünya İki ülke arasında kriz çıkaracak adım! Rusya'dan Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı

        Rusya'dan Estonya Başbakanı Kallas hakkında arama kararı

        Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2024 - 13:49 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:18
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        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
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        Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Kallas, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.

        Bakanlık, kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı.

        Basına yansıyan haberlere göre Kallas, Rus yönetimine karşı açıklamalarıyla biliniyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Kaja Kallas
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