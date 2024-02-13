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        Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, kadınlarla bir araya geldi

        Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, seçim çalışmaları kapsamında mahalle konaklarındaki kadın kursiyerlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:01
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        Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, kadınlarla bir araya geldi
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        Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, seçim çalışmaları kapsamında mahalle konaklarındaki kadın kursiyerlerle buluştu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Saygılı, Kaletepe ve Sanayi mahallelerinde bulunan konaklardaki kadın kursiyerlere çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

        Saygılı, mahalle konaklarında bir araya gelen kadınların sosyalleşerek mahalle kültürünü yaşattıklarını ve farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu belirtti.

        Kadın kursiyerlerin farklı branşlarda hem el becerilerini geliştirdiği hem de üretim yaptıklarına dikkati çeken Saygılı, "Bir sonraki dönemde mahalle konaklarını birer yaşam merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Gündüzleri kadın kardeşlerimiz, öğleden sonraları ise gençlerimize yönelik eğitim, spor ve araştırmalar yapmaları, kültür ve sanatla buluşmaları için birçok projeyi hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

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