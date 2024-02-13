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        Haberler Dünya İsrail'den Refah sınırındaki duvara saldırı! Çok sayıda kişi yaralandı

        İsrail'den Refah sınırındaki duvara saldırı! Çok sayıda kişi yaralandı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınırındaki duvara saldırı düzenledi. 1 milyon 400 bin sivilin sığındığı Refah'ta çok sayıda kişi yaralandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 14:22 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:22
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        İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafında bulunan sınır duvarına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

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        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan Refah kenti sınırındaki duvarı hedef aldı.

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        Saldırı nedeniyle duvarda delik oluşurken yerinden edilen Filistinlilerden bazıları yaralandı.

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        Hedef alınan duvar, Gazze'den Mısır tarafına seyahat edecek yolcuların, pasaport işlemleri için Filistin salonuna geçmeden önce toplandıkları alanın bitişiğinde yer alıyor.

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        İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRILARI

        Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

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        İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini havadan vururken şimdi de karadan işgal etmeyi ve nüfusu buradan çıkmaya zorlamayı planlıyor.

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        Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

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        Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye neden olacağı konusunda uyarıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #gazze
        #refah

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