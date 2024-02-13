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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 13 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:15 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:15
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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 13 zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-12 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 675 kişi ve 1571 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 13 zanlının yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 60 araca ceza yazıldı.

        Ayrıca, 9 fişek, 2 kesici alet ve 5 sentetik hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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