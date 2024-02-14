Küçükçekmece'deki saldırıda hedefin Aziz Yeniay olduğu ortaya çıktı İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Olayda bir suç örgütünün Yeniay'ı hedef aldığı belirlendi. Buna göre saldırıda bir terör bağlantısının olmadığı ancak olayı birçok adli olaya karışmış bir suç örgütünün Yeniay'a karşı bir suikast girişimi olarak gerçekleştirdiği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:04 facebook

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