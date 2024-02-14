ROKETSAN'ın Kırıkkale'de istihdamı artırması planlanıyor

Kırıkkale'de, ROKETSAN'ın devam eden yatırımının tamamlanmasıyla binlerce kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın, şehrin kaderini değiştirecek yatırımı kente kazandırmak için çalıştığı belirtildi.

Kentin ekonomik yapısında önemli değişikliklere yol açacak projenin, Kırıkkalelilere yeni istihdam olanağı sunacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saygılı'nın yoğun çabaları sonucu Kırıkkale'ye kazandırdığı ROKETSAN'ın büyük projesinin 9 bin 500 dönümlük arazi üzerinde kurulan ilk etap çalışmaları devam ediyor. Türkiye'ye önemli kazanımlar getiren ve savunma sanayisinin göz bebeği olarak nitelendirilen ROKETSAN, teknoloji alanındaki büyük yatırımıyla Kırıkkale'yi ülkenin savunma sanayi üssü haline getirecek. Kısa zaman sonra ilk etap inşaat çalışmaları tamamlanıp faaliyete geçmesi öngörülen yatırım, yeni dönemde 10 bin Kırıkkaleliye istihdam sağlayacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Saygılı, şunları kaydetti:

"Bizim birkaç senedir en çok üzerinde durduğumuz, gerçekleşmesi için büyük çaba gösterdiğimiz projemiz, savunma sanayisinde lokomotif bir tesisin Kırıkkale'ye gelmesiydi. Çok şükür bu gayretlerimiz sonuçlandı. Şöyle söyleyebilirim ki savunma sanayisindeki en büyük yatırım Kırıkkale'de ROKETSAN marifetiyle yapılıyor. Yakın zamanda biten kısımları için personel alımına başlandı. Burada yoğun gayretlerimiz sonucunda Kırıkkaleli hemşehrilerimize vereceğimiz müjde şudur, işe alımlar için Kırıkkale ikametgahı birinci tercih oldu. Bu, Kırıkkaleli kardeşlerimize pozitif bir ayrımcılık. ROKETSAN, uzun süreç boyunca buradaki kapasitesini arttıracak ve kentte çok ciddi bir istihdam olacak."