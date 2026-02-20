Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırıkkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırıkkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'i ziyaret etti.
İncelemelerde bulunduğu ilçenin sokaklarında yürüyüp bazı vatandaşlarla sohbet eden Ersoy, daha sonra Rahmi Pehlivanlı Müze Evi'ni gezdi.
Müze evinde Ersoy'a, Tığ Örücülüğü ve Tel Kırma Kursu'na giden kadınlar tarafından, el emeği tel kırma çanta hediye etti.
Burada Kırıkkale Ustalar Topluluğu'nun seslendirdiği türküleri dinleyen Ersoy, daha sonra ilçedeki Sulu Mağara'yı gezdi.
Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.