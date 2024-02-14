Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 85 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik kontrollerinde 85 araç trafikten men edildi.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik kontrollerinde 85 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7-13 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 403 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 85 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.
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