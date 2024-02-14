Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın yurt genelinde sağanak yağış hakim olacak. İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor. Mega kent ile 16 il için "sarı" alarm verildi, tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. İşte o kentlerimiz...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.
BASKINLARA KARŞI DİKKAT UYARISI
AA'da yer alan habere göre sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
"SARI" ALARM VERİLEN 17 KENT
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan diğer illerimiz ise şöyle: "İstanbul, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce."