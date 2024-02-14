Pegasus Hava Yolları'nın uçuşlarındaki ekonomi sınıfı için kabin bagajı hizmetini kaldırdığına yönelik haberlerin ardından, şirketten konuya ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında uçak içine getirebilecek bagaj haklarının güncellendiği belirtildi.

Bu yeni düzenlemelerin 14 Şubat 2024 itibari ile alınan biletlerde geçerli olduğu aktarılırken, uçak içine ölçü sınırının üzerinde veya ek parça getirilmesi durumunda, her ek parça için uçağa biniş esnasında ekstra ücret tahsil edileceği açıklandı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, 1 adet koltuk altına sığacak çantayı kapsayan uçuş paketinin adı 'Light' oldu.

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HER YOLCU KOLTUK ALTINA 1 ADET ÇANTA ALABİLECEK

Koltuk altına sığacak çantanın özelliklerini de açıklayan şirket, bu yolcuların uçağa en fazla 40x30x15 cm boyutlarında ve 3 kg ağırlığında çanta alabileceklerini bildirdi.

Ayrıca, her yolcunun yalnıza 1 adet koltuk altına sığacak çanta hakkı olduğu da verilen bilgiler arasında.

Öte yandan, Pegasus'un yurt içi uçuşlarında kabin bagajı ve uçak altı bagaj haklarında bir değişiklik olmadığı da kaydedildi. Açıklamada, "Mevcut kurallarımız uygulanmaya devam edecektir. Uçak içine yalnızca 1 adet en fazla 55x40x20 cm boyutlarında ve 8 kg ağırlığında kabin bagajı getirebilirsiniz" denildi.