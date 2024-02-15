"KİMSE BİZİMLE HELALLEŞMİYOR"

"Biz 3 Temmuz'da çok ağır bedeller ödedik. Hem maddi hem de manevi. Hala da ödüyoruz, son 10 yılda yaşadıklarımız ortada. Bu duruş, her şeyden önemli. Biz FETÖ ile en ihtişamlı döneminde yüzleştik. Kimse yanımızda değildi o zaman bizim, dimdik durduk. Ancak kimse bizimle helalleşmiyor. Fenerbahçe o dönemde fersah fersah fersah öndeydi rakiplerinden. Keşke davalar falan açılmadan bir helalleşme süreci olsaydı Fenerbahçe için. Bizim otobüsümüz kurşunlandı, hala faili meçhul. Türkiye'de futbol, temiz insanların barınabileceği bir sektör değil. 3 Temmuz döneminin kesinlikle filmi veya belgeseli yapılmalı. Böyle bir şeyin örneği yok çünkü."