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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Galatasaray: 3 - Sparta Prag: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Galatasaray: 3 - Sparta Prag: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Sparta Pra'ı son dakikalarda bulduğu gol ile 3-2 mağlup etti. Galatasaray'da goller 17. dakika Kerem Demirbay, 61. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Icardi'den geldi. gelirken Sparta Prag'ın gollerini 47. dakikada Preciado ve 65. dakikada Kuchta kaydetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.02.2024 - 19:33 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:58
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        90+1'de gelen zafer!
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        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk etti.

        RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı!

        Galatasaray'da goller 17. dakika Kerem Demirbay, 61. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Icardi'den geldi. gelirken Sparta Prag'ın gollerini 47. dakikada Preciado ve 65. dakikada Kuchta kaydetti.

        NELSSON KIRMIZI GÖRDÜ

        Galatasaray'da Victor Nelsson, Sparta Prag maçında kırmızı kart gördü.

        Nelsson, karşılaşmanın 62. dakikasında gelişen Sparta Prag atağında Birmancevic'e faul yaptı.

        Hakem Alejandro Hernandez, Nelsson'u son adam olarak değerlendirdi ve Danimarkalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

        PRAG FORMASI GİYEN RYNES DE KIRMIZI GÖRDÜ

        Sparta Prag forması giyen Rynes 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi bıraktı.

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        KAAN AYHAN SAKATLANDI

        UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile sahasında karşı karşıya gelen Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.

        Sarı-kırmızılı takımda Kaan Ayhan, ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

        Kaan Ayhan yerine 55. dakikada Abdülkerim Bardakcı oyuna dahil oldu.

        RÖVANŞ 22 ŞUBAT'TA PRAG'DA

        İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'nın başkenti Prag'da yapılacak.Turu geçen takım son 16 turuna yükselecek.

        AURIER KADRODA YOK

        Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier maç kadrosunda yer almadı.

        Sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde kadroya kattığı Fildişi Sahilli sağ bek, şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan dün döndü.

        Henüz takımla antrenmana çıkmayan 31 yaşındaki futbolcu, Sparta Prag maçının kadrosunda yer bulmadı.

        Galatasaray'da ayrıca UEFA listesine yazılmayan yeni transfer Derrick Köhn ile Eyüp Aydın da kadroda yer almadı.

        OLIVEIRA 12 MAÇ SONRA KADRODA

        Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, 12 resmi maçın ardından kadroya alındı.

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        Aralık ayının ortalarında antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan Oliveira, Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maç kaçırdı. Sparta Prag maçının kadrosuna alınan tecrübeli futbolcu, uzun sürenin ardından müsabaka kadrosuna girdi.

        Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim Bardakcı da 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 5 resmi maçın ardından kadroya döndü.

        İki futbolcu da yedekler arasında şans bekledi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        İlk dakikada Kuchta'nın soldan ortasında Laçi'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

        6. dakikada sol korner çizgisi direği yakınında Kerem Demirbay'ın hatalı pası sonucunda Nelsson'dan önce araya girerek topu kapan Birmancevic'in çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        19. dakikada Galatasaray öne geçti. Icardi'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay, önündeki boş alanı iyi değerlendirerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kerem'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Vindahl'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

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        33. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından şutunda kaleci Vindahl'ın çeldiği top penaltı noktası civarındaki Torreira'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        36. dakikada Sparta Prag gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Birmancevic, pasını daha uygun durumdaki Kuchta'ya verdi. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

        44. dakikada Birmancevic'in yaklaşık 30 metreden, cepheden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'nın solundan auta çıktı.

        Galatasaray, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

        47. dakikada Sparta Prag beraberliği yakaladı. Kairinen'in soldan ceza sahasına havalandırdığı topu Icardi kafasıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza yayının sağında topla buluşan Preciado'nun düzgün vuruşunda savunmanın arasından giden meşin yuvarlak, Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.

        50. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest atışta Icardi'nin ceza alanında yaptığı kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.

        54. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerden uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Icardi'nin kaleci Vindahl ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa sahip olan savunma, tehlikeyi savuşturdu.

        61. dakikada Galatasaray ikinci golü kaydetti. Ceza alanı dışı sağ çaprazda Mertens'in şık vuruşunda savunmada Krejci'nin kafasına çarpan meşin yuvarlak, yön değiştirip kaleci Vindahl'ı yanıltarak ağlara gitti: 2-1.

        65. dakikada Sparta Prag yeniden skorda dengeyi sağladı. Preciado'nun sağdan ceza alanına ortasında penaltı noktası yakınında Kuchta'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın bakışları arasında filelerle buluştu: 2-2.

        70. dakikada Berkan Kutlu'nun soldan ortasında Torreira'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Vindahl topu son anda kornere çeldi.

        80. dakikada Sparta Prag 10 kişi kaldı. 50. dakikada ilk sarı kartını gören Rynes, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Alejandro Hernandez'den ikinci sarı kartı alarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        90. dakikada konuk takım önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Kairinen'in orta sahada yerden pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Wiesner, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert vurdu. Meşin yuvarlak, kalesini zamanında terk eden Muslera'nın suratına çarparak uzaklaştı.

        90+1. dakikada Mauro Icardi sahneye çıktı ve Galatasaray tekrar öne geçti. Barış Alper'in sağdan pasında ceza yayı içinde topla buluşan Icardi, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.

        Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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