Edirne'de kadın cinayeti! Komiser eski eşini öldürdü Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Edirne'de bir kadın, boşandığı komiser eşi tarafından öldürüldü.

Anadolu Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 21:15 Güncelleme: 15.02.2024 - 21:37 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL