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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de kadın cinayeti! Komiser eski eşini öldürdü - En son haberler

        Edirne'de kadın cinayeti! Komiser eski eşini öldürdü

        Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Edirne'de bir kadın, boşandığı komiser eşi tarafından öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 21:15 Güncelleme: 15.02.2024 - 21:37
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        Edirne'de kadın cinayeti! Komiser eski eşini öldürdü
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        Edirne'de A.Y, boşandığı eşi S.K'nin yaşadığı Fatih Mahallesi'ndeki eve geldi.

        Çıkan tartışma sonrası A.Y. tabancayla S.K'ye ateş etti. S.K'yi yaralayan A.Y. olay yerinden kaçtı. Silah sesleri sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan S.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.Y. olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı.

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        A.Y'nin Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser, S.K'nin de Edirne Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi.

        Olay yerine gelen Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ilgililerden bilgi aldı.

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