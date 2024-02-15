Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan TIR, yaklaşık 10 metreden 2 katlı evin üst katına uçtu sürücü yaralandı. Aynı evin üzerine 45 gün önce de bir kamyon uçmuş, sürücüsü yaralanmıştı.

Kaza, sabah saatlerinde Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki meşrubat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metreden, Fırtına ailesine ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı evin üst katına uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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45 GÜN ARAYLA İKİNCİ KAZA

Fırtına ailesine ait olan evin üzerine 30 Aralık günü de M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon uçmuş, evin ikinci katının duvarı yıkılmış, sürücü yaralanmıştı. Hasar gören duvarın onarımı kaza sonrası yapılırken, TIR kazası sonrası ise tamiri yapılan duvar yeniden yıkıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.