Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mersin'de iş yerinde çıkan yangın korkuttu

        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın korkuttu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde inşaat ve tarım malzemelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine ekipler sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 21:04 Güncelleme: 15.02.2024 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mersin'in Erdemli ilçesinde inşaat ve tarım malzemelerinin satıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        2

        Merkez Mahallesi Hal Caddesinde inşaat ve tarım malzemelerinin satıldığı 4 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        3

        İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        4

        Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

        5

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        6

        İş yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        7
        8
        9
        10
        11
        12

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Aracında ölü bulunmuştu, mahkeme kararını verdi
        Aracında ölü bulunmuştu, mahkeme kararını verdi
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması